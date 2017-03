Vervelende stapper tot twee maal toe opgepakt

Agenten in Groningen en Almelo hadden dit weekend allebei te maken met een dronken Almeloër.

De 20-jarige man was op vrijdagavond op stap in Groningen. Daar werd hij aangehouden voor openbare dronkenschap, zo schrijft de politie op Facebook Een dag later kregen agenten in Almelo de man in het vizier. Hij was vervelend en zou geprobeerd hebben een beveiligingsmedewerker te slaan.Omdat hij ook niet weg wilde gaan, is hij aangehouden. Na een controle kwamen de agenten erachter dat ze met een recidivist te maken hadden.