Stadskanaal kijkt voortaan wat er wél kan

(Foto: Google Street View)

Stadskanaal gaat als eerste gemeente in de provincie werken met een zogenoemd omgevingsplan. Dat moet op termijn bij alle gemeenten de huidige bestemmingsplannen vervangen.

Het doel van het omgevingsplan is om meer mogelijkheden te bieden aan ondernemers en burgers die iets willen doen in de gemeente.



Het scheelt tijd

De gemeente Stadskanaal gebruikt voortaan als uitgangspunt dat 'alles wat een bijdrage levert aan of geen afbreuk doet aan de ambities, waarden en kwaliteiten van de gemeente Stadskanaal, is toegestaan'.



'We steken het positief in', vertelt wethouder Peter Gelling (GemeenteBelangen). Die wil dat het glas halfvol is, in plaats van halfleeg. 'We gaan niet meer turven waarom het allemaal niet kan, maar juist kijken waarom iets wel kan. We hopen dat dit veel tijd scheelt en ook het aantal regels terugdringt.'



Landelijke pilot

Het is de bedoeling dat over een aantal jaar landelijk een nieuwe omgevingswet wordt uitgerold en dat alle gemeenten op deze manier gaan werken. De gemeente Stadskanaal doet mee aan een landelijke pilot en is dus de eerste in Groningen.

Door: RTV Noord Correctie melden