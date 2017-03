Fractievoorzitters zien DAL-fusie wel zitten

Met een tevreden gevoel verlieten de fractievoorzitters van de gemeenteraden Delfzijl, Appingedam en Loppersum maandagavond het gemeentehuis in Loppersum.

Op uitnodiging van Geert Jan Reinders, de voorman van Loppersum Vooruit, gingen dertien fractievoorzitters uit de DAL-gemeenten achter gesloten deuren met elkaar in gesprek over een mogelijke fusie.'Het is stil bij de colleges van Delfzijl, Appingedam en Loppersum', zei hij eerder. Reinders nam daarom het initiatief om het onderwerp weer op de agenda te krijgen.En dat is gelukt, want eind april of begin mei komt er een vervolggesprek. 'Dit is een eerste goede stap', zegt Reinders.Een gezamenlijk besluit is nog niet genomen. Daarvoor ontbraken enkele grote coalitiepartijen als Gemeentebelangen en het CDA uit Appingedam.'Maar van de partijen die vanavond aanwezig waren, is een meerderheid voor DAL', zegt Cees van Ekelenburg, de voorman van D66 uit Appingedam. 'Ik hoop dat ze de volgende keer aanschuiven, zodat we een volgende stap kunnen zetten.'Alle partijen hopen dat er voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 duidelijkheid is. 'Dit moet geen onderwerp van de campagne worden', zegt Arie Heuvelman, fractievoorzitter van de VVD in Delfzijl.De gemeenten hebben overigens weinig smaken waaruit ze kunnen kiezen. Nadat eerder de plannen voor een G7 niet doorgingen en de gemeente Eemsmond koos om samen te gaan met Bedum, de Marne en Winsum (BMWE) is het fuseren in DAL-verband of zelfstandig blijven. Heuvelman: 'Maar na vanavond zie ik toekomstperspectief voor DAL.'De VVD-voorman heeft overigens nog de hoop dat de Eemshaven er nog bij wordt betrokken, zodat het DAL-plus wordt. Het kabinet moet daarover nog een besluit nemen.Aangezien de VVD na de afgelopen verkiezingen weer de grootste is, lijkt Mark Rutte weer op weg naar het torentje. Heuvelman: 'Ik heb een direct lijntje met hem, dus ik zal er alles aan doen om de Eemshaven bij DAL te krijgen.'