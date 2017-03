Eind aan soap rond 'Smurfendorp' lijkt in zicht

Komt er dan eindelijk een einde aan de soap rond het 'Smurfendorp' aan het Zuidlaardermeer? Als het aan de gemeenteraad van Hoogezand/Sappemeer ligt wel.

Volgens de gemeente kunnen de bewoners niet in recreatiepark De Leine, dat in de volksmond het 'Smurfendorp' heet, blijven wonen. De bedrijven Allround Watersport en restaurant De Rietzoom zouden dan beperkt worden in hun bedrijfsvoering. Dit heeft te maken met het geluid dat zij produceren: bij 'gewone' woningen mag je minder lawaai maken dan in de buurt van recreatiewoningen.Na vijftien jaar gesteggel vindt Maarten van der Meijden (CDA) het nu hoog tijd voor een definitief besluit. Dat is volgens hem een logisch gevolg van een eerder raadsbesluit in juli 2016. Partijen als de SP en de ChristenUnie zijn het daarmee eens.In dit besluit staat dat wanneer bewoning en bedrijfsvoering niet naast elkaar kunnen bestaan, de raad kiest voor een combinatie van toerisme en bedrijfsvoering. Van der Meijden: 'Het is ook nooit de bedoeling geweest dat de recreatiewoningen permanent bewoond zouden worden. Dus nu dat bijt met de ondernemers, kiezen we voor de wet en de ondernemers.'Niet iedereen in de raad is het hiermee eens. Zo stellen GroenLinks, VVD en Lokaal Perspectief dat er onvoldoende gegevens gedeeld zijn om op korte termijn een beslissing te nemen. Hans Haze (Lokaal Perspectief) vindt dat er teveel informatie tijdens de vergadering naar boven komt, waarvan de partij graag eerder notitie had genomen.'Er liggen brieven van advocaten van de betrokken bedrijven en bewoners van het Smurfendorp die lijnrecht tegenover elkaar staan. Hier zou ik graag eerst een antwoord op zien van het college. Daarnaast mis ik nog een financiële paragraaf', zegt Haze. Hij is bang dat de beslissing grote financiële consequenties voor de gemeente kan hebben.Tijdens de vergadering zijn veel bewoners van De Leine aanwezig. Voor een deel van deze mensen geldt dat ze met hun gedoogvergunning in het recreatiepark mogen blijven wonen. Een deel ervan moet elders een woonplek vinden. Voor de gedoogvergunning geldt een uitsterfbeleid. Wanneer de eigenaar van het huisje overlijdt of het verkoopt, vervalt de vergunning.De raad spreekt zich aanstaande maandag definitief uit over de permanente bewoning van onder meer recreatiepark De Leine.