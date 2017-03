Oranje onder 19 traint in Haren voor EK

(Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Het ontbreekt de spelers van Oranje onder 19 jaar deze week aan niets. De clubs VV Gorecht en VV Haren zijn gastheer voor het team van bondscoach Maarten Stekelenburg.

Faciliteiten

De trainingslocatie is uitgekozen door de teammanager van Oranje onder 19. 'Als hij een geschikte plek heeft gevonden, kom ik ook kijken', vertelt Stekelenburg. 'Ik kijk vooral naar de faciliteiten. Hier hebben ze bijvoorbeeld een fitnessgelegenheid vlak bij het veld en dat vind ik belangrijk.'



Troupée

Eén van de spelers is Giovanni Troupée van FC Utrecht. Hij heeft zich niet echt verdiept in de prestaties van zijn gastheren. 'Ik zou niet weten hoe ze er voor staan, maar het is wel mooi dat we hier terecht kunnen', lacht hij.



EK

Oranje onder 19 werkt zes trainingen af op Sportpark De Koepel. Tussendoor wordt er in Assen en Harkema gevoetbald tegen Finland, Oekraïne en Griekenland. De winnaar van het toernooi plaatst zich voor het EK.

Door: RTV Noord