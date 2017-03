'FC Groningen: gebrek aan kwaliteit'

FC Groningen lijkt zich niet te gaan plaatsen voor de nacompetitie om Europees voetbal. Het elftal wist de laatste negen wedstrijden niet meer te winnen. Trouwens, de ploeg stapte dit seizoen welgeteld zesmaal als winnaar van het veld. De prestaties vallen tegen. Waar ligt dat aan, Beter Weters?

Ik ben een optimist maar ook een realist. De wedstrijd tegen Willem II was cruciaal. Sluit je aan of niet. Niet dus. Ja, het had qua kansen 5 of 6 - 1 moeten zijn. Maar dan slaat het realisme toe. Te weinig kwaliteit en nu met wel een hele smalle selectie verder, door wat voor omstandigheden dan ook. Weg zijn Botteghin, Kieftenbeld, Cherry, Hateboer, Rusnak en De Leeuw om er een paar te noemen. Wat overblijft zijn in feite de waterdragers en hele jonge spelers. Ik praat over een aantal jaren aan veranderingen.Jonge spelers aantrekken met potentie over drie jaar is leuk en kan financieel aantrekkelijk zijn. Maar dit is doorgeslagen. Dit komt over als een overvloed in handel waarbij de kwaliteit uit het oog is verloren. Daar wordt je op afgestraft. De eindstand geeft daarbij de positie aan waar je staat met je club. Ingrijpen voor het volgende seizoen is een vereiste waarbij de verantwoordelijken elkaar maar eens diep in de ogen moeten kijken. Vooral realistisch.Laat ik beginnen met een lijstje: Hoesen, Maduro, Drost, Idrissi, Davidson, Jenssen, Memisovic, Van der Laan, Sorloth, Van Weert, Tamata, Islamovic, Antonia, Zeefuik, Texeira, Linssen. Allemaal spelers die niet het gehoopte rendement brachten c.q. brengen. Dat tikt aan, zeker gelet op het feit dat de huishouding van de FC is gefundeerd op een winstgevend aan- en verkoopbeleid. Chery was in 2015 echter de laatste toptransfer. Daardoor komt de begroting onder druk, want de transferwaarde van de meest recente selecties is momenteel ver onder de maat. Dat is een molensteen aan het worden.En het onlangs gepubliceerde beleidsplan (overigens magertjes onderbouwd) biedt ook weinig perspectief. Het groenwitte vlaggenschip zal, aldus het technisch toekomstplaatje, met 50 procent zelf opgeleide spelers bemand moeten gaan worden. Dat lijkt een mission impossible. Hoogste tijd dus voor directeur Nijland om het functioneren technisch hart, in het bijzonder de scouting, eens grondig te analyseren. Daar moet toch winst te boeken zijn.FC Groningen moet de komende zeven wedstrijden vol aan de bak. Gezien de mentale gesteldheid van het team moeten de fans vrezen dat er niet meer in zit dan zeven gelijke spelen. De FC is volledig aan de stress. Dat is af te zien aan alles. Rode en gele kaarten, manier van spelen (Sorloth gezien?) en gebabbel over de nacompetitie.In dit geval hebben ze het over de verkeerde nacompetitie. Het gaat om die van de degradatie. De oplossing zit in het hoofd. Teveel stressgevoelige spelers. Ik tel er zo al zes in de basis. Die kunnen echt wel voetballen dus….stress!Ik ben lang positief geweest maar nu krijg ik toch de kriebels of het nog wel goed komt. FC Groningen voert een ander beleid, waar ik me heel goed in kan vinden. De ‘top’voetballer moet ook veel en hard trainen en leven als een topsporter. Het voetbal dat ze nu laten zien laat zeker te wensen over. Ik mis kwaliteit.Ook keuzes op het veld zijn niet altijd doordacht. De wedstrijd tegen Ajax vond ik een beter elftal staan en ik dacht: ja! Nu gaan ze ervoor en fysiek zijn ze gegroeid. Na dit weekend is mijn hoop vervlogen.Trainer Ernest Faber heeft kwalitatief een matige selectie. De groep is totaal niet in balans en op cruciale plekken in het elftal komt de ploeg te kort. Dit moet de club zich aanrekenen. Het vertrek in de winterstop van het drietal Rusnak, Hoesen en Hateboer was vanuit financieel oogpunt wenselijk, het salarisbudget werd namelijk flink overschreden. Sportief gezien is dit een forse aderlating. Feit is dat de ploeg er sinds de winterstop er kwalitatief minder op is geworden.Ook Faber gaat niet vrijuit. Ik zie nog steeds te weinig automatisme op het veld. Het is niet herkenbaar (genoeg). Daarnaast ontbreekt het zichtbaar aan vertrouwen wanneer de ploeg minder speelt. Kortom, het mes snijdt aan twee kanten en Groningen eindigt dit seizoen zeer teleurstellend tussen de beide play-offs in. Volgend seizoen moet het beter!Beleidsplan FC er maar eens bij gepakt. 'De groene draad bij realisatie van het beleidsplan 2017-2020 is de uitdaging om 'de hut weer vol te spelen.' Klinkt goed. Maar dan komt direct de vraag: #hoedan? Nou, daar voorziet het beleidsplan ook in:Een volwaardige selectie van 18 spelers • Instroom van spelers uit de eigen opleiding • Een speelwijze met herkenbaar voetbal gebaseerd op strijd, passie en lef • Professionaliseren van begeleidingsstaf met diverse specialisten • Verdere ontwikkeling en implementatie van Innovatie en Sportwetenschap t.b.v. individuele training en ontwikkeling programma’s • Stimulering Topsportcultuur met verhuizing naar TopsportZorgCentrum. • Spelers en staf benaderbaar, toegankelijk en maatschappelijk betrokken. • Aanpassing profscouting op de huidige veranderende voetbalmarkt d.m.v. aanstellen videoscout en datascout.'Niets tegen in te brengen. Klinkt als een klok. Staat als een huis. Echter, dit doen al die andere clubs ook. Dus komt het er ordinair op aan wie het meeste geld heeft om een en ander te realiseren. En zo lang Hans Nijland terecht geen onverantwoorde risico's a la Renze de Vries, Dirk Scheringa en Boefje Munsterman wil lopen, zal de FC gemiddeld altijd eindigen tussen plek 4 en 14. Is niks mee. Maar wel vol gas. En af en toe bij een gunstige loting kans op de beker. Ook vol gas.