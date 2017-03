Wijnne en Barends laat zes nieuwe schepen in India bouwen

De Delfzijlster rederij Wijnne en Barends laat zes nieuwe schepen bouwen in India. Het gaat om identieke energiezuinige schepen, die door de Indiaase scheepswerf Chowgule&Company worden gebouwd.

De nieuwe schepen met een lengte van 98 meter en een laadvermogen van 4200 ton voldoen aan de nieuwste milieunormen. De oplevering van de schepen is eind 2018.Eerder liet Wijnne en Barends twaalf energiezuinige schepen bouwen bij Groningen Shipyards. 'Wij kiezen dit keer voor India en dat is puur om financiële reden', zegt financieel directeur Eric Baar. De keuze voor India ligt gevoelig nu scheepswerf De Hoop in Foxhol failliet is gegaan.'Wij hebben ook gesproken met De Hoop en ook met Groningen Shipyards. Maar het verschil in geld is zo wezenlijk. Elk miljoen dat wij extra uitgeven aan de bouw die moeten we later weer terugverdienen. De markt in de scheepvaart is nu heel moeilijk. Wij zijn een bedrijf waar de pijp ook moet roken', is Baar resoluut.De Delfzijlster rederij Wijnne en Barends is onderdeel van de in Amsterdam gevestigde Spliethoff Group. Die heeft een vloot meer dan honderd schepen in beheer.