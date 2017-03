Slachtoffer woningoverval: 'Zijn stem klonk heel rustig en dus liet ik hem binnen'

'Op het moment dat ik de deur opendeed, kreeg ik gelijk een pistool tegen mijn hoofd.' Uiterst rustig vertelt het 68-jarige slachtoffer van de overval aan de Slachthuisstraat in de stad wat hem maandagavond is overkomen.

De man was vroeger goudhandelaar, maar 'dat doet hij niet meer', zegt hij. Maandagavond om kwart over tien was hij thuis. 'Er werd gebeld en iemand vroeg of ik goud wilde kopen. Ik zei 'nee' en toen vroeg hij of ik wilde kijken of het goud echt was. Ik vroeg hem nog hoe hij bij mij kwam. Zijn stem klonk heel rustig en dus liet ik hem binnen.'Twee overvallers kwamen de woning binnen en zij bedreigden de man met een pistool. De mannen hebben de woning doorzocht en het lijkt erop dat ze zonder buit zijn vertrokken. Het gaat om blanke mannen die spraken met een Gronings accent. Eén van hen is rond de 1.80 meter lang en heeft een stevig postuur. Hij droeg een crèmekleurige jas. De ander is ongeveer 1.90 meter. Hij droeg een donkere muts.De daders zijn nog steeds spoorloos. De politie heeft forensisch onderzoek gedaan in en rondom de woning. Ook wordt een buurtonderzoek gehouden. Getuigen wordt gevraagd zich te melden via 0900-8844. Bellen kan ook anoniem: 0800-7000.