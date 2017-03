Leerlingen krijgen diploma uit handen van leerlingen

(Foto: Derk Bosscher)

Middelbare scholieren die lesgeven aan basisscholieren. Dinsdagochtend kregen de leerlingen van het Menso Altingcollege uit Eelde een diploma Engels van vwo-leerlingen, die hun docent waren.

De afgelopen vijf weken kregen leerlingen uit groepen drie tot en met zes van verschillende basisscholen in Groningen en Eelde lessen van vwo-scholieren van dertien of veertien jaar oud.



Sylvana (13) is een van de docentes en zegt: 'Het is best wel grappig en heel leuk want je bent kind en kan als kind les geven aan andere kinderen'.



De vwo-docenten volgen een innovatief programma. Hiermee kunnen zij later makkelijker naar een buitenlandse universiteit en hun kansen op de internationale arbeidsmarkt vergroten.

