Sellingen maakt eigen versie The Passion

Filmclub Sellingen maakt een eigen versie van The Passion. Jezus komt op de fiets het dorp binnen en Pilatus regeert vanaf het bordes van het gemeentehuis in Sellingen.

Wilma Musters en Herman Weinans van de Filmclub Sellingen zeggen: 'We spelen al een tijdje met de gedachte om kerken in het dorp met elkaar te verbinden. Wat is er dan mooier dan The Passion?'Het doel is om mensen van kerken en ook mensen die niet naar de kerk gaan dichter bij elkaar te brengen.Weinans: 'Het gaat een beetje hetzelfde als in de tijd zelf. We hebben een soort prediking die plaats vindt en uiteindelijk wordt Jezus verraden in de speeltuin. Er is ook een balkonscène met Pilates, die wordt gespeeld door de wethouder.'The Passion is op 8 en 9 april in de gereformeerde en protestantse kerk in Sellingen. Kaarten zijn gratis te verkrijgen bij het hof van Sellingen. Kijkcijferrecord The Passion in Groningen (2014)