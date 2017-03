Onrust over pensioenen noordelijke dagbladen

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Zo'n achthonderd vooral ex-werknemers van de NDC Mediagroep dreigen minder pensioen te krijgen. Een groep oud-personeelsleden en al gepensioneerden komt in actie.

De uitgever van onder meer het Dagblad van het Noorden, het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant zegde tijdens een reorganisatie drie jaar geleden het contract met Nationale Nederlanden op.



Niet verhoogd

En nu blijkt het verzekeringsconcern de pensioenen van voor 2014 niet te indexeren. Dat betekent dat deze pensioenen niet meer worden verhoogd.



Een groep ex-werknemers heeft zich inmiddels verenigd. Een van de initiatiefnemers is de vroegere financieel directeur Henk de Groot.



Grote financiële gevolgen

Volgens hem kan het niet meer verhogen van de pensioenen grote financiële gevolgen hebben. 'Op dit moment valt de inflatie nog wel mee, maar zodra die hoger wordt, gaat het niet indexeren de mensen veel geld kosten. Afhankelijk van de situatie kan het ze in een periode van 20 tot 25 jaar zelfs de helft van hun pensioen schelen', licht De Groot toe.



Hij roept met name oud-werknemers op zich te melden. Het gaat hierbij ook om personeel van de voorlopers van de NDC, de Friese Pers en Hazewinkel Pers.



Rendement

De Groot zegt het onbegrijpelijk te vinden dat Nationale Nederlanden niet bereid is de pensioenen te indexeren. 'Nationale Nederlanden beheert meer dan 250 miljoen euro voor alle deelnemers. Er mag toch verwacht worden dat dit middels een goed beleggingsbeleid rendement oplevert voor de deelnemers. Dit rendement komt dan toch toe aan de deelnemers die het kapitaal hebben opgebouwd.'



De groep gaat in gesprek met Nationale Nederlanden. 'Wij willen weten waarom dit besluit is genomen. En vooral kijken of er een oplossing is voor de achthonderd mensen die hiervan de nadelige gevolgen ondervinden.'



Geen enkele discussie

De wijziging van pensioenfonds was een besluit van de vorige directie van de NDC Mediagroep. De huidige directeur Dina Boonstra benadrukt dat er geen enkele discussie is over de huidige regeling, die is ondergebracht bij het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven.



'Daarnaast is er ook niets aan de hand met de in het verleden opgebouwde pensioenen en reeds ingegane pensioenen', verzekert Boonstra.



Wel bevestigt ze dat er discussie is over de indexatie van voor 2014 opgebouwde pensioenen. 'Wij zijn ervan op de hoogte dat verschillende (oud-) medewerkers en pensioengerechtigden inmiddels met Nationale Nederlanden in gesprek zijn over de indexatie. NDC Mediagroep is daarbij echter geen partij. Wij kunnen daarover inhoudelijk dan ook geen verdere mededelingen doen.'

Door: Goos de Boer Correctie melden