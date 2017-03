Marktaandeel van Groningen Airport Eelde daalt

Het marktaandeel van Groningen Airport Eelde ten opzichte van de landelijke luchthavens is afgelopen jaar flink kleiner geworden.

Terwijl het aantal passagiers van Eelde met één zesde daalde van 180.000 naar 150.000 personen, ging het totaal aantal vliegreizigers in Nederland omhoog van 65 naar 70 miljoen. De Groningse luchthaven vervoert daarvan dus zo'n 0,29 procent. Vorig jaar was dat bijna 0,3 procent.Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De daling zat vooral in de eerste drie kwartalen van afgelopen jaar. In het laatste kwartaal kreeg Groningen Airport Eelde iets meer passagiers dan een jaar eerder.