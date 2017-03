Muziekman van het Noorden Bouwe Dijkstra overleden

Bouwe Dijkstra (Foto: roderjongenskoor.nl)

Dirigent en oprichter van verschillende jongenskoren Bouwe Dijkstra is in zijn woonplaats Roden op 71-jarige leeftijd overleden.

Dijkstra was muziekman in hart en nieren. Hij was de oprichter van het Roder jongenskoor en tal van andere jongenskoren naar Engels voorbeeld. Ook was hij dirigent van koren in onder meer Veendam, Delfzijl, Hoogezand en Bedum.



Zijn zoon Peter kreeg de muziekgenen mee van zijn vader. Hij is dirigent van het het Nederlands kamerkoor.



Komende vrijdag wordt in de Martinikerk afscheid genomen van Bouwe Dijkstra.

Door: RTV Noord