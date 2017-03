Auto te water; bestuurder gewond

(Foto: Johan Wildeboer/ 112groningen)

Dinsdagmorgen is een auto te water geraakt bij een ongeluk op de Tolweg in Appingedam.

Bij het ongeluk is een persoon lichtgewond geraakt. Inmiddels is die uit de auto gehaald. Dat meldt de politie.



Hoe de auto in het water is beland is onbekend.

