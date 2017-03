Arriva maakt zich zorgen over betaalbaarheid van het spoor

Goederen- en personenvervoerders, waaronder Arriva die het treinvervoer in onze provincie verzorgt, maken zich zorgen over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van het spoor. Zij vinden dat ze te veel moeten betalen voor het gebruik van het spoor.

Ook zou de capaciteit van het spoor te wensen overlaten, onder meer doordat spoorwegbeheerder ProRail op veel plekken onderhoud pleegt.Dat blijkt uit gegevens die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft verzameld. De toezichthouder wil weten of de zorgen terecht zijn. Daarom start ACM een onderzoek naar de manier waarop ProRail omgaat met de beschikbare capaciteit op het spoor. Ook gaat de ACM na of de tarieven die ProRail hanteert voor het gebruik van het spoor op een juiste wijze worden berekend.De druk op het spoornet neemt almaar toe. De afgelopen twee jaar nam het aantal treinkilometers in het personenvervoer met 1,5 procent toe tot 147 miljoen kilometer.