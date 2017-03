Gemeentebelangen Eemsmond hekelt rommel tusen school en supermarkt

(Foto: tomylees / Flickr Creative Commons)

'Je kunt precies zien waar ze gelopen hebben. Overal liggen flesjes en bruine puutjes.' De boodschap van Rein Eisinga van Gemeentebelangen Eemsmond is helder: het moet afgelopen zijn met rotzooi langs de weg tussen het Hogeland College en de supermarkt in Warffum en Uithuizen.

Volgens de fractievoorzitter ligt er teveel rommel op de route. 'Terwijl er meerdere prullenbakken en blikbangers staan. Het gaat echt om de mentaliteit van de jongeren.'



Praten met scholen

Wethouder Harald Bouman onderstreept het probleem. 'We maken wekelijks de route schoon, maar het is soms dweilen met de kraan open. Daarom gaan we nogmaals met scholen in gesprek om hier een oplossing voor te vinden.'



Gepakt door congiërge

Eisinga vindt dat leerlingen die afval op straat gooien harder aangepakt moeten worden. 'Vroeger werden we door de congiërge gepakt als we iets op straat gooiden. Dan leer je het wel af.'

Door: RTV Noord Correctie melden