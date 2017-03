Lopend Vuur: Een cursus EHBO moet voor iedereen verplicht worden

Van de Nederlanders voelt 55 procent zich niet bekwaam om eerste hulp te verlenen bij een aanslag. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Rode Kruis.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders er niet aan denkt om zichzelf eerst in veiligheid te brengen, terwijl dat cruciaal is om überhaupt hulp te kunnen verlenen.Verder weet bijvoorbeeld maar een derde van de ondervraagden dat je een brandwond kunt koelen met alles wat drinkbaar is als er geen water in de buurt is.Het Rode Kruis vindt dat alle Nederlanders voorbereid moeten zijn op crisissituaties zoals een aanslag.Maar het kan ook kleinschaliger; een ongeluk op straat of een valpartij op je werk.Moet een cursus EHBO eigenlijk niet voor iedereen verplicht worden?