Ongehoorzame wandelaars bedreigen vogels in Drentsche Aa-gebied

Veel wandelaars in het Drentsche Aa-gebied wijken van de paden af en dat is een probleem nu het broedseizoen van verschillende vogelsoorten weer is begonnen.

Volgens bioloog Alewijn Brouwer ligt het probleem vooral bij de loslopende honden in het gebied. Dat meldt RTV Drenthe 'Een niet-aangelijnde hond is onvoorspelbaar en kan vogels opjagen. Een keer een wandelaar met een hond in het natuurgebied is niet erg. Maar als dit vijf keer op een dag gebeurt, dan vliegt bijvoorbeeld een grutto weg en verlaat hij zijn nest', zegt Brouwer.'Wat je vroeger zag, is dat het Deurzerdiep gebruikt werd door watervogels, die met grote groepen kwamen rusten op het beekje. Denk aan geoorde futen en dodaarzen. Dat zijn vogels die nu niet meer als wintergasten in het gebied voor komen', aldus de bioloog.Staatsbosbeheer richtte vorig jaar het gebied rondom het Deurzerdiep opnieuw in. Zo werden er nieuwe wandelpaden aangelegd en zijn andere paden verlegd. Maar veel mensen gebruiken nog steeds de oude paden, die dwars door het kerngebied gaan waar de natuur zich juist moet ontwikkelen.'Langs de paden staan duidelijke borden met de regels erop', zegt boswachter van het gebied Kees van Son. 'Maar mensen houden zich niet aan die borden en blijven op de oude wegen lopen.'Volgens de boswachter weten veel wandelaars niet dat ze niet meer op de oude paden mogen lopen, maar meer borden plaatsen is volgens hem geen optie. 'We willen geen wildgroei aan borden, dat lijkt ons ook niet de bedoeling.'Met een informatiebijeenkomst gisteravond hoopt Staatsbosbeheer de situatie te verbeteren, maar erg hard zal dat nog niet gaan. Er kwamen elf geïnteresseerden op af, voornamelijk vogelliefhebbers.Van Son: 'Ja, het is een beetje een thuiswedstrijd vanavond, maar alle beetjes helpen. We gaan ook informatie op de website zetten.' En als dat ook niet werkt, zal de boswachter wandelaars moeten bekeuren die niet op de paden lopen. Van Son: 'Al is dat niet echt mijn hobby.'