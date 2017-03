De beste winkelbelevenis ten spijt: Schoenenfabriek gaat failliet

Herman Finkers droeg er schoenen van tijdens de Oudjaarsconference en de winkel won een prijs voor de beste winkelbelevenis in 2015. Maar het mag beide niet meer baten: de Schoenenfabriek wordt failliet verklaard.

'De bank besloot vrijdag onze kredieten te bevriezen. Die had geen vertrouwen meer in de zaak omdat we steeds onze prognoses niet haalden en dan heeft doorgaan geen zin meer', zegt eigenaar Berend Ziengs. Hij wijt de teloorgang van zijn zaak aan een te snelle groei: 'We zijn snel naar vier, en op het hoogepunt vijf winkels, uitgebreid en we hadden te veel voorraad. We zijn vervolgens niet snel genoeg geslonken.'De zaak aan de Akerkhof in Groningen was gericht op een doelgroep met een voorkeur voor opvallende schoenen. De formule zit naast Groningen ook in Assen, Zwolle en Leeuwarden.Opvallend aan de winkel is dat de medewerkers in zware schorten lopen. Ook is de toonbank vormgegeven als een werkplaats. In 2015 werd de winkel overladen met positieve kritiek door de jury van Dutch Retail Experience Awards, bij het winnen van een prijs voor de beste winkelbelevenis:'Het is de eigenaar in een meer dan verzadigde markt gelukt om een totaal authentiek en verfrissend concept neer te zetten. De winkel heeft veel stoere en industriële elementen, waarmee zij voorloper waren.'Ziengs hoopt nu op een doorstart of een overname, maar dat is aan de curator die woensdag wordt aangewezen.