Lezing van Nobelprijswinnaar Ben Feringa uitverkocht: 1150 bezoekers

Ben Feringa (Foto: RTV Noord)

De Nobellezing 'Op avontuur in de Nanowereld' van de Groninger professor Ben Feringa op 3 april in de Grote Zaal van cultureel centrum De Oosterpoort is stijf uitverkocht.





Vragen stellen via Twitter

Het publiek mag vooraf via Twitter vragen stellen, die dan tijdens de avond worden beantwoord. Swinder zorgt voor de muzikale omlijsting en huisdichter van de universiteit Esmé van den Boom spreekt een lofdicht uit over Feringa.





Robotje in een bloedvat

Feringa kreeg vooral bekendheid door de ontwikkeling van een molecuul, dat zich als een minuscuul autootje met vierwielaandrijving kan verplaatsen. Dit zou de eerste stap kunnen zijn van de ontwikkeling van een nano-robotje met een camera, dat met een injectienaald in een bloedvat kan worden gebracht. Dat robotje kan defecte cellen, bijvoorbeeld tumorcellen, opsporen en verwijderen. Het zou ook ter plekke een geneesmiddel kunnen toedienen.



Door: RTV Noord Correctie melden