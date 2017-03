Handhavers te fiets leren balanceren

Ambtenaren van de Dienst Handhaving kregen vanochtend een training fietsbeheersing bij het station Europapark.

De bijzondere opsporingsambtenaren gingen onder meer van de trap af, leerden te balanceren en fietsten om pionnen heen.



Lekker wendbaar

Een van de cursisten: 'Zo kunnen we betere ondersteuning bieden aan andere hulpverleners en leren we lekker wendbaar te worden in de stad'.



Beschermen tegen verdachte

De cursisten leerden ook hoe ze de fiets kunnen gebruiken als middel tussen hen en de verdachte. 'We kunnen een verdachte ook staande houden en daar waar nodig bekeuren', aldus een cursist.

