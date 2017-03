Moord op Berend Smit wordt gereconstrueerd

De gewelddadige moord op de Winschoter marktkoopman Berend Smit wordt aanstaande donderdag gereconstrueerd op het Dwingelderveld.

Smit werd in november 2012 door meerdere schoten om het leven gebracht door Admilson en Marcos R. uit Hoogeveen. Het is nog onbekend hoe en wanneer de schoten precies zijn gelost. Door een reconstructie hoopt het hof hier meer duidelijkheid over te krijgen. De verdachte broers zullen ook aanwezig zijn bij de reconstructie om een toelichting te geven.De twee broers worden niet alleen verdacht van de moord op Berend Smit, maar ook op die van het echtpaar Veenendaal in Exloo.