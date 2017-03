Gemeente Loppersum alsnog om tafel met buurt over bouw wisselwoningen

De gemeente Loppersum nodigt de bewoners van de wijk Over de Wijmers uit voor een extra informatieavond over de bouw van twintig wisselwoningen aan de Zwartelaan.

De bewoners zijn ongerust over de toenemende verkeerstroom tijdens bouwwerkzaamheden, maar ook daarna. De twintig wisselwoningen moeten tijdelijk onderdak bieden aan aardbevingsslachtoffers, terwijl hun eigen huis bevingsbestendig wordt gemaakt.Bewoners van Over de Wijmers voelen zich gepasseerd. Ze hadden liever dat de gemeente ze vooraf had uitgenodigd voor een gesprek.'Dat zat er helaas niet in', zegt CDA-wethouder Pier Prins. 'Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders bepaalt het tempo. Soms baal je als gemeente dat je daar in mee moet. We konden niet sneller informeren dan we nu hebben gedaan.'Door volgende week alsnog met de bewoners om tafel te gaan, hoopt de wethouder de ontstane zorgen weg te nemen. 'We gaan naar ze luisteren en nemen hun reacties mee in de gesprekken met de NCG en het Centrum voor Veilig Wonen.'De bewoners hebben ook hun vraagtekens bij wat er met de wisselwoningen gebeurt als de versterkingsoperatie achter de rug in. Ze vrezen voor de komst van statushouders. Tijdens de inloopavond maandagavond was er sprake van dat de woningen zouden worden verkocht als starterswoning.Volgens wethouder Prins is daar absoluut geen sprake van. 'De vergunning geldt voor vijf jaar met een optie voor nog eens vijf jaar. Daarna verdwijnen ze.'De bewoners van Over de Wijmers kunnen in de loop van deze week een uitnodiging verwachten. Het gaat om circa dertig adressen.