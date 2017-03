Gromibo: Groningers borrelen op de Zuidas

Groningers die zijn uitgevlogen naar de hoofdstad borrelen op de Zuidas in Amsterdam. Daar wordt vrijdag de eerste Gromibo, Groninger-middagborrel. De Groninger drinken een drankje onder het genot van een eierbal en droge worst.

Organisator van de borrel is het Groninger distilleerderij Hooghoudt. De borrel is een voorzet voor Groninginnedag , een reünie voor oud-Groningers die in juni gehouden wordt.De borrel begint vrijdag om 17.30 in Market 33 op de Zuidas in Amsterdam. Aanmelden kan via Facebook