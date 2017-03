'Spoorhuisje Den Horn moet behouden blijven'

Het spoorhuisje in Den Horn moet behouden blijven. Dat heeft de gemeenteraad Zuidhorn unaniem besloten. ProRail wil de woning slopen vanwege de aanleg van een nieuw spoor.

Verrast

Tijdens een openbare inzageavond kwam de familie Hendriks van het spoorhuisje erachter dat de woning tegen de vlakte zou gaan. De familie was verrast door de plannen.



Motie

Geertje Dijkstra (VVD) diende maandagavond een motie in dat de woning moet blijven staan. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Zuidhorn. Dijkstra: 'De opdracht is dat het college in overleg gaat met de familie, ProRail en de provincie Groningen.'



Onbewoonbaar

In de motie staat dat de woning 'in welke hoedanigheid' dan ook behouden moet blijven. Dit kan mogelijk betekenen dat er niet meer in kan worden gewoond of dat er een weg door het weiland moet worden gemaakt. Het slopen van de woning is na de motie geen optie meer.

