'Collega's van hoofdverdachte RUG wisten van fraude'

Collega's van Hans G., de hoofdverdachte in de fraudezaak van de RUG, wisten al in 2011 van de frauduleuze praktijken van het hoofd van de technische dienst.

Dat schrijft de Universiteitskrant aan de hand van een e-mail die ze in handen heeft.De FIOD ontdekte de zwendel bij de RUG pas in 2016, zo'n vijf jaar na het versturen van de mail. Inmiddels is bekend dat de 65-jarige Hans G. uit Harkstede de RUG voor tenminste 1,1 miljoen euro heeft benadeeld. Hij bezorgde zijn zoon en voormalig schoondochter banen bij twee installatiebedrijven in Groningen en Peizermade. Ze kregen vervolgens nepopdrachten van Hans G, waarbij de universiteit opdraaide voor de kosten.De mail in handen van de Universiteitskrant maakt duidelijk dat de zwendelpraktijken al sinds 2011 bekend waren bij meerdere mensen. De mail is geschreven door een ondernemer en gericht aan Hans G. en zes collega's:De geadresseerden werkten in 2011 voor Hans G. Volgens de Universiteitskrant zijn twee van hen inmiddels met pensioen, maar werken vier geadresseerden nog steeds bij het facilitaire bedrijf van de RUG.De ondernemer zou de mail hebben gestuurd omdat hij Hans G. en een collega verantwoordelijk hield voor het faillissement van zijn eigen bedrijf. Hij wilde zelf niet meewerken aan de fraude, maar zijn monteur wel. Hans G. zou nepbonnen hebben geschreven voor klussen die de monteur in werkelijkheid niet had uitgevoerd. De monteur is overigens geen verdachte in de zaak.