PvdA: 'Gescheiden afval in Stad is oneerlijk'

Flatbewoners in de stad-Groninger wijken Indische buurt, Oosterpark, Paddepoel en Selwerd gaan mogelijk meer betalen voor hun afval als het systeem van gescheiden afvalinzameling wordt ingevoerd.

Dat zegt de PvdA in de Stad.De gemeente Groningen wil in 2025 alle afval hergebruiken en komt daarvoor met het zogeheten diftar-systeem waarin de bewoners betalen naar hoeveelheid afval. Volgens de PvdA gaan oudere mensen, chronisch zieken en mensen met een laag inkomen meer betalen.'Op je balkon in het Oosterpark heb je geen plek voor containers. Je kunt dan minder goed scheiden en dus moet je meer betalen. Bij ondergrondse containers betaal je ook voor het aantal keren dat je afval wegbrengt. Het stadsbestuur vindt dit geen probleem. Wij wel. Het is oneerlijk', zegt PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra.Hij wil een andere manier van afvalinzameling door meer afvalbakken in de wijken, door meer voorlichting en het vrijwillig afval wegbrengen door de mensen zelf.Loopstra noemt als voorbeeld glasbakken. 'Vijftig jaar gelden waren er geen glasbakken,. Nu brengt negentig procent van de mensen hun glas naar de glasbak', aldus het PvdA-raadslid.