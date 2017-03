FC Groningen en Mahi verlengen dan maar 'gewoon'

Clubtopscorer Mimoun Mahi speelt ook de komende twee seizoenen in het groenwit van FC Groningen. De FC licht een eenzijdige optie tot contractverlenging.

Na de Engelse interesse voor Mahi in de winterstop gingen de aanvaller en de FC in gesprek over een nieuw, verbeterd contract . Deze onderhandelingen zijn op niks uitgelopen, zo meldt algemeen directeur Hans Nijland in de wekelijkse nieuwsbrief van de club.Maar dat betekende geen scheiding tussen de voetballer en de club. FC Groningen had het recht om het contract eenzijdig aan te passen, en maakt daar nu gebruik van. Zo is het contract van Mahi alsnog met twee jaar verlengd.Glenn Bijl en Roland Baas verlaten de club aan het einde van het seizoen. Beide spelers spelen hun wedstrijden in Jong FC Groningen, maar zaten al wel bij de eerste selectie. Alleen Baas kwam tot zijn debuut, dit seizoen uit tegen Feyenoord. Bijl wacht nog op zijn eerste officiële wedstrijd in het eerste.Naast Bijl en Baas is ook keepertrainer Sierd van der Berg bezig aan zijn laatste seizoen bij de FC. Zijn contract loopt af. Club en trainer kwamen niet tot overeenstemming over een nieuwe verbintenis.