Toekomst Friesenbrucke moet voor Pasen duidelijk zijn

Moet de kapotte Friesenbrucke bij het Duitse Weener worden hersteld? Of moet er een totaal nieuwe brug komen? De betrokken overheden zaten maandag om tafel om een besluit te nemen, maar dat hebben ze voor zich uit geschoven.

Dat bericht de Duitse omroep NDR . Er moet nu voor Pasen duidelijkheid zijn.De burgemeester van Weener noemt het niet langer geloofwaardig dat het besluit keer op keer wordt uitgesteld. Ook de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper (D66) zegt dat het haar te langzaam gaat.'De discussie die ze voeren, gaat over herstellen of nieuwbouw', zegt Gräper. 'En hoewel het traject voor herstel van de brug gewoon doorloopt, gaat het ook ons niet snel genoeg. Maar wij zitten in deze fase niet aan tafel.'De brug over de Ems is in december 2015 geramd door een schip en sindsdien zwaar beschadigd. Reparatie van de vernielde brug kost naar schatting tussen de 30 en 35 miljoen euro. Een compleet nieuwe brug kost tussen de 45 en 50 miljoen euro.