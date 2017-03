Het azc in Onnen blijft mogelijk twee weken langer open

Het azc in Onnen blijft mogelijk twee weken langer open. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een verzoek daarover uitstaan bij de gemeente Haren.

De gemeente wil het verzoek eerst overleggen met Dorpsbelangen Onnen en omwonenden voordat ze een besluit neemt.



Schooljaar afmaken

Het COA zou graag twee weken langer in Onnen blijven omdat leerplichtige kinderen dan het schooljaar kunnen afmaken. De sluitingsdatum ligt nu op 24 juli van dit jaar. De schoolvakanties beginnen twee dagen eerder, op 22 juli.



Herplaatsing

Als het centrum zou sluiten op 24 juli, worden kinderen al ruim voor de sluitingsdatum naar een ander AZC gebracht. Als de sluiting wordt uitgesteld kunnen de kinderen het schooljaar op de huidige school afmaken.



Eigenaar positief

Op dit moment wonen er 275 bewoners in Onnen. Daarvan gaan 31 kinderen naar de basisschool, 64 gaan naar het voortgezet onderwijs. De eigenaar van het terrein waarop het azc is gevestigd, heeft positief gereageerd op de vraag van het COA.

