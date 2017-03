Stoelendans bij CDA Hoogezand-Sappemeer

CDA Hoogezand-Sappemeer neemt als eerste een fractievertegenwoordiger aan die niet gekozen is door de kiezer.

Een fractievertegenwoordiger mag het woord voeren namens de partij in bijvoorbeeld debatten in de raad, maar heeft geen stemrecht in besluitvorming. De kandidaat-fractievertegenwoordiger voor de Christen Democraten is de 23-jarige Eline Wester.De raad nam in juni 2015 al een motie aan om de raadscommissies uit te breiden met leden die niet op de kieslijst staan. De gemeente lijkt de enige in de provincie die een dergelijke constructie toestaat.Van het fenomeen van fractievertegenwoordiger zelf maken al veel partijen in de raad gebruik. Zij staan echter wel allemaal op de kieslijst.Samen met de ChristenUnie en D66 stelt het CDA in de motie dat het voor politieke partijen moeilijk is om geïnteresseerden te vinden die actief willen deelnemen aan de politiek. Het is volgens fractievoorzitter Maarten van der Meijden dan ook niet zo dat er voorbij gegaan is aan andere partijleden die wel op de kieslijst staan.Omdat het CDA een eenmansfractie is en één wethouder in de raad heeft, kan Van der Meijden wel wat hulp gebruiken. 'De stof van de raadstukken is soms erg veel, wat in je eentje een grote opgave kan zijn. Bovendien kan je met een fractievertegenwoordiger specifieke kennis binnenhalen', zegt hij.Tijdens debatten mag de fractievertegenwoordiger aanschuiven, maar moet de fractievoorzitter het veld ruimen. 'We hebben één zetel, dus is het even een stoelendans. Ik moet dan een tafeltje naar achteren verplaatsen.'Ook stellen de partijen in de motie dat met het oog op de herindeling het belangrijk is voor politieke partijen om hun kandidaten tijdig te betrekken bij lokale democratie.Geïnteresseerden van de partij kunnen op deze manier sneller betrokken worden binnen de raad. De gemeente Hoogezand-Sappemeer fuseert vanaf 1 januari 2018 met de gemeenten Menterwolde en Slochteren tot Midden-Groningen.Op 27 maart wordt de Hoogezandse Wester benoemd tijdens de raadsvergadering.