'Meer woningen in aardbevingsgebied moeten versterkt worden'

Er moeten meer huizen in het aardbevingsgebied worden versterkt dan eerder werd gedacht. Dat is nodig om aan de landelijke bouwnorm te voldoen, zegt Lex de Boer, directeur van wooncorperatie Lefier.

Lefier liet 17.000 woningen doorrekenen aan de hand van landelijke bouwnormen. Ongeveer 14.000 daarvan voldoen niet aan deze voorwaarden en moeten worden versterkt. De Boer: 'Wij willen van al onze woningen weten of ze veilig zijn.'De vraag is of zo'n praktijkrichtlijn wel zinvol is, zegt de Boer er direct bij: 'Als je kijkt naar de richtlijn zou Loppersum er niet meer moeten staan. Dat maakt het ook wel ingewikkeld voor ons om te beslissen wat we moeten doen. Volgens de huidige veiligheidsnormen zijn onze woningen niet veilig.''De huidige norm betekent dat wij 14.000 woningen in het aardbevingsgebied moeten versterken. Dit zou ons ongeveer 1 miljard kosten.' Dat zijn alleen de kosten voor de woningen van Lefier. In totaal zou er 15 miljard euro nodig zijn. Hij pleit voor een fonds van die omvang waaruit de hele versterkingsoperatie betaald kan worden.SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: 'De uitkomsten van het onderzoek baren ons zorgen. Mocht dit kloppen dan betekent dit dat de aardbevingsproblematiek voor de stad, Slochteren en Hoogezand veel groter is dan eerder bekend. Wij willen meer duidelijkheid van het stadsbestuur over de uitkomsten van het onderzoek.'