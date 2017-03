Rijkswaterstaat houdt slijtage wegdek A28 nauwlettend in de gaten

Rijkswaterstaat houdt het wegdek tussen Assen en Groningen de komende tijd nauwlettend in de gaten op beschadigingen.

Vorige week is de weg ter hoogte van Haren met spoed gerepareerd omdat de weg flink beschadigd was. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat de slijtage sneller dan gedacht. 'De vorst heeft het slijtageproces versterkt', aldus de woordvoerder.Rijkswaterstaat wil na de bouwvak groot onderhoud uitvoeren aan de A28. 'Daarom worden er nu uitsluitend spoedreparaties uitgevoerd. We kunnen het grote onderhoud bovendien niet naar voren schuiven vanwege onder meer aanbestedingsprocedures en zorgvuldige communicatie met de omgeving.''Maar de weginspecteurs houden de conditie van het asfalt voortdurend in de gaten', aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat.