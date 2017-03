Definitief: dit zijn de Groningse Kamerleden

Vijf Groningers zijn direct gekozen als Tweede Kamerlid tijdens de verkiezingen van afgelopen week. Mogelijk komt er nog een zesde Groninger bij.

Het gaat om Arno Rutte (VVD), Henk Nijboer (PvdA), Antje Diertens (D66), Anne Kuik (CDA) en Sandra Beckerman (SP).Daarnaast is de kans groot dat Groninger wethouder Joost van Keulen nog naar Den Haag mag. Hij stond op plek 36 bij de VVD en de kans is groot dat die partij ook gaat regeren. De VVD moest daarvoor dan ministers leveren, wat de weg vrijmaakt voor Kamerlid Van Keulen.Twee kandidaat-Kamerleden uit onze provincie vallen buiten de boot. Stieneke van der Graaf stond op plek zes voor de ChristenUnie, maar haar partij haalde vijf zetels. Zij valt dus af.Voor William Moorlag is het misschien nog wel zuurder. Zijn partij, de PvdA, haalde negen zetels, precies de plek op de kandidatenlijst die hij kreeg. Maar Lilianne Ploumen, de nummer tien, kreeg genoeg voorkeursstemmen en dus krijgt zij de zetel van Moorlag.