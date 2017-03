Van Tongeren (GroenLinks) houdt gaswinning in portefeuille

(Foto: GroenLinks)

Liesbeth van Tongeren houdt ook in de nieuwe regeringsperiode de gaswinning in Groningen in haar portefeuille. Haar partij, GroenLinks, maakte dinsdagmiddag de portefeuilleverdeling van de Kamerleden bekend.





Onverkiesbare plaats

Van Tongeren zette zich in de afgelopen vijf jaar met hart en ziel in voor de Groningse zaak. Ze kreeg het vaak aan de stok met minister Kamp over de gaswinning en de aardbevingsschade.



Tot woede van vele Groningers werd ze voor de verkiezingen door haar partij op een onverkiesbare plaats gezet. Na protesten werd dat teruggedraaid. Van Tongeren zal zoals het er nu naar uitziet ook de komende vier jaar in de Tweede Kamer de vinger aan de pols van de gaswinning houden.



Beckerman

Afgelopen weekend maakte ook de SP haar portefeuilleverdeling al bekend. Sandra Beckerman uit Groningen mag namens deze partij de gaswinning volgen.



