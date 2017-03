Ingepakte bouwput moeten vleermuizen rust gunnen

De bouwput van de Helperzoomtunnel in de Stad Groningen is helemaal ingepakt. Niet om het werk geheim te houden voor nieuwsgierige kijkers, maar om de vleermuizen niet te storen.

In het nabijgelegen park Groenenstein staan veel grote en oude bomen waar vleermuizen in wonen. Om deze zo min mogelijk te storen, is de bouwplaats ingepakt in metershoge schermen.De Helperzoomtunnel komt onder het spoor door te liggen en moet een verbinding gaan vormen tussen het Europapark en de Helperzoom. De tunnel is een vervanging van de spoorwegovergang bij de Verlengde Lodewijkstraat.Aan de waterkant van de bouwplaats staat een scherm van vijf meter hoog dat zorgt voor luwte boven de nabijgelegen vijver waardoor de vleermuizen 's nachts ongehinderd kunnen jagen op muggen en motten.Ook de rest van de bouwplaats is ingepakt om zo min mogelijk licht en geluidsoverlast in de omgeving te veroorzaken. De schermen zijn de afgelopen week al geplaatst omdat vleermuizen zo rond half maart uit hun winterslaap komen.Het werk aan de tunnel duurt tot het voorjaar van 2018.