Bodembeweging: 'Noorden als één front naar formateur'

De Groninger Bodem Beweging (GBB) roept alle noordelijke bestuurders en organisaties op zich als één front te presenteren bij de formateur van een nieuw kabinet. Dat moet leiden tot een voor Groningen acceptabele gaswinningsparaaf in het regeerakkoord.

De bodembeweging vindt dat het noorden met één gezamenlijk plan voor de aanpak van de problemen rond de gaswinning komen.Volgens secretaris Dick Kleijer moeten de rijen gesloten worden. 'Gezamenlijk optreden is van groot belang,' laat hij weten in een oproep aan alle betrokkenen.Wat de bodembeweging betreft moet daarbij het uitgangspunt zijn dat de gaswinning in Groningen binnen twaalf jaar naar nul wordt teruggebracht. 'Een dergelijk plan geeft de toekomst van Groningen weer perspectief.'Ook moet de formateur er voor zorgen dat in de kabinetsperiode van vier jaar de gaswinning al wordt teruggebracht tot twaalf miljard kuub per jaar. Tot nu toe zijn er overigens maar twee partijen die dat ook willen: de SP en GroenLinks.De belangenorganisatie wil verder dat er in het gezamenlijke plan een opkoopregeling staat en dat de NAM uit het schadeproces wordt gehaald. Verder moet bij sloop de eigenaar 'minimaal de herbouwwaarde' vergoed krijgen. En woningen waarvan de verstevingskosten hoger zijn dat de marktwaarde, moeten 'niet zonder meer worden gesloopt'.