Meer Groninger scheepswerven hebben het moeilijk

Niet alleen de failliete scheepsbouwer De Hoop in Foxhol had het zwaar. Ook andere werven in onze provincie hebben moeite het hoofd boven water te houden.

'We dichten het ene financiële gat met het andere', zegt Bauke Adema van scheepswerf Pattje in Waterhuizen. 'Je moet heel creatief zijn; zorgen dat de kosten zo laat mogelijk zijn', legt Adema uit. 'Weinig overhead en zo efficiënt mogelijk bouwen.'Zijn 'buurman', Arend Bijlsma GS Yard ervaart hetzelfde. 'Met ons gaat het wel goed, maar het kan veel beter.''Het is de aannemerswereld', zegt Bijlsma. 'De markt bepaalt wat er gebeurt. Daarin is niets zeker.' Volgens hem mag de economie dan aantrekken in Nederland, in de rest van de wereld gaat dat minder hard. 'De wereldhandel ligt nog op te laag niveau.'Beide werven kijken alleen naar de korte termijn. Hooguit een jaar vooruitkijken is normaal in de scheepsbouwwereld. 'We hebben wel heel veel ijzers in het vuur. Die komen heel regelmatig binnen, zegt Bijlsma van GS Yard. Ook Pattje heeft op dit moment voldoende orders.RTV Noord vroeg ook scheepswerven Royal Bodewes en Ferus Smit in Hoogezand en Westerbroek om een reactie. Zij wilden niet reageren.Maandag werd bekend dat scheepsbouwer De Hoop in Foxhol waarschijnlijk failliet gaat. 56 medewerkers verliezen hun baan.