Oefening: defensie blaast tank op

Een bijzondere foto van een lezer vandaag: zet het leger nou een opblaastank in? Het heeft niks te maken met de bezuinigingen bij Defensie: het is simpelweg een oefentank.

De foto bij dit artikel is dinsdagochtend gemaakt bij het oefenterrein in De Marnewaard. Daar vindt van vanaf 27 maart tot en met 8 april een internationale oefening plaats, genaamd ' Frisian Flag 2017 '. Hieraan doen bijna zeventig vliegtuigen uit verschillende landen mee.Onderdeel van de oefening is het aanvallen van gronddoelen vanuit de lucht. Tanks bijvoorbeeld. Het namaakexemplaar ziet er vanuit de lucht uit als een echte.De opblaastank is niet van Defensie zelf, maar wordt gehuurd van een extern bedrijf. Nadat de 'tank' helemaal is opgeblazen, worden een soort kachels erop gemonteerd, die de uitlaatgassen van de tankmotor simuleren. Volgens Defense wordt dit soort opblaastanks al langer gebruikt als oefendoel.Volgens het fotopersbureau, dat de foto heeft aangeleverd, is de auto ernaast gezet om te voorkomen dat ie zou wegwaaien.