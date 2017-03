Haren heeft nog geen begrotingsnieuws ontvangen: 'Waar is de post?'

De gemeente Haren heeft officieel nog niks gehoord van de provincie over de goedgekeurde begroting van 2017. Ze hebben het alleen vernomen via eerdere berichtgeving van RTV Noord.

Dat laat financieel wethouder Mathilde Stiekema (CDA) weten.Eerder vandaag bracht de provincie naar buiten dat de begroting van Haren is goedgekeurd . Ze vonden het weliswaar een matige begroting, maar toch is die goedgekeurd. Maar dat bericht is volgens Stiekema nog niet officieel gecommuniceerd naar het college van Haren.'Ik heb aan de rest van het college gevraagd waar de post is. Ik heb nog niks gezien. De provincie heeft mijn e-mailadres, maar ik heb niks ontvangen. Ik probeer nu te achterhalen of het misschien via de post is verstuurd.'Stiekema is niet te spreken over de gang van zaken. Volgens haar is dit de welbekende tactiek van de gedeputeerde. Volgens haar is een soortgelijke handelswijze al vaker gehanteerd.'Eerst worden andere mensen ingelicht en daarna pas de partij over wie het gaat. Dit lijkt gewoon een tactiek te zijn.'In Haren zeggen ze dus nog geen officieel bericht te hebben gehad. Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) laat weten dat er wel degelijk een bericht naar Haren is gegaan. 'Het is direct verzonden. Dat doen we per mail en per post.''Ik vind dit niet netjes en dan druk ik mij nog voorzichtig uit', laat de Harener wethouder weten. 'Ik kan pas inhoudelijk reageren op het oordeel van de provincie als ik het heb gelezen. Maar als de provincie onze begroting goedkeurd dan wil ik weleens weten wat er gebeurt als het gaat om de herindeling. Het financiële aspect was namelijk een belangrijk punt om ons te laten herindelen.'Minister van Binnenlandse zaken Ronald Plasterk liet eerder al weten dat hij geen begroting nodig heeft om tot een herindelingsbesluit te komen.