Landgoederengordel krijgt beeldbepalende bomen terug

De landgoederen bij Eelde en Paterswolde krijgen vanaf deze week nieuwe planten en bomen op hun terrein.

Het gaat onder meer om de vervanging van de beeldbepalende treurbeuk op landgoed De Duinen. De oude beuk werd eerder geveld door een storm.Op landgoed De Braak worden zieken en oude fruitbomen vervangen voor nieuwe exemplaren. Daarbij worden ook oude appelrassen, zoals de Groninger Kroon, herplant.De opknapbeurt is een initiatief van Natuurmonumenten, in samenwerking met de landgoedeigenaren en diverse (natuur)organisaties. Het project startte in 2013, toen zijn de vijvers aangepakt.Naast de herplant van bomen en struiken, wil Natuurmonumenten ook nog enkele cultuurhistorische elementen terugbrengen of restaureren. Bijvoorbeeld het 18e eeuwse borstbeeld van de stedenmaagd op landgoed Vennebroek, de trap richting de vijver en de bruggetjes op de landgoederen.