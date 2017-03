Schiermonnikoog moet op zoek naar een nieuwe burgemeester

Waarnemend burgemeester Dick Stellingwerf van Schiermonnikoog ambieert geen vaste aanstelling. Op de raadsvergadering dinsdagavond liet hij weten niet te zullen solliciteren op de vacature die binnenkort ontstaat.

'Ik heb die ambitie niet en ben dankbaar hier tijdelijk bijgedragen te hebben aan het wel en wee van deze gemeente', aldus Stellingwerf.Over 14 dagen zal de Friese Commissaris van de Koning tijdens een extra raadsvergadering de profielschets van een nieuwe burgemeester in ontvangst nemen. Naar verwachting zal Schiermonnikoog over een half jaar dan een nieuwe eerste burger krijgen.De 63-jarige Stellingwerf nam het stokje twee jaar geleden tijdelijk over van Sjon Stellinga die struikelde over een buitenechtelijke relatie met een beleidsmedewerker op het gemeentehuis.