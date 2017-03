Pekela laat discussie over herindeling een jaar rusten

De gemeenteraad van Pekela wil het komende jaar niet meer praten over de gemeentelijke herindeling. Een meerderheid van de raad vindt dat een nieuwe gemeenteraad aan zet is.

Het is dus wachten tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn op 21 maart 2018, over precies een jaar dus.Een herindeling van Pekela met Stadskanaal en Veendam is eind vorige maand afgeblazen. Pekela en Stadskanaal wilden wel, maar vanuit Veendam kwam een 'nee'. Het is daarom niet meer dan logisch dat Pekela nu tijdelijk een pas op de plaats maakt, aldus de gemeenteraad.Een aantal partijen maakt nog wel een voorbehoud. Raadslid Henk Busemann (PvdA): 'De gedeputeerde heeft toegezegd nog voor de zomer met een reactie te komen. Die reactie wachten we graag af en dan zien we wel verder.'Het overgrote deel van de raadsfracties vind het niet nodig om nu alvast andere herindelingspartners te onderzoeken. 'Dat heeft weinig zin als de provincie nog met een reactie moet komen', aldus Busemann.Het ziet er dus naar uit dat de herindeling volgend jaar inzet wordt van de verkiezingscampagne in Pekela. 'En het zal niemand verrassen dat wij tegen een herindeling zijn', zegt raadslid Pim Siegers (SP). 'De kiezer is dan aan zet.'