2500 aanmeldingen: 'Snel internet in ons buitengebied komt eraan'

Ton op de Weegh is zeker van zijn zaak: over een jaar heeft hij thuis in Veelerveen een snelle internetverbinding.

Op de Weegh is secretaris van stichting Snel Internet Westerwolde & Stadskanaal. Het bestuur spant zich sinds september vorig jaar in voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de regio. Of de plannen echt doorgaan, hangt af van de belangstelling.Op de Weegh is ervan overtuigd dat het goed komt. 'Het aantal potentiële deelnemers schatten wij op maximaal 3500. Inmiddels hebben zich al 2500 gemeld. Als in augustus of september minimaal 1500 mensen bereid zijn daadwerkelijk een abonnement af te sluiten, kan tegen het eind van het jaar de schop de grond in.'Daarmee gaat een grote wens van veel inwoners en bedrijven van het buitengebied in vervulling. 'Veel mensen moeten zich nu behelpen met een koperdraadje. De down- en uploadsnelheid is vaak erg laag', zegt Op de Weegh, die uit eigen ervaring spreekt.'Ik ontwerp websites. Het komt soms voor dat ik met mijn laptop onder de arm naar de bibliotheek in het dorp moet rijden, om daar mijn bestanden te verzenden.'De bedoeling is dat MABIN de aanleg van het glasvezelnetwerk gaat uitvoeren. 'Dit bedrijf wordt gefinancierd door pensioenfondsen. Die investeren op de lange termijn en hoeven hun geld niet direct terug te verdienen', zegt Op de Weegh.'Daardoor wordt het betaalbaar.''De afspraak is dat abonnees een marktconforme prijs gaan betalen. Ze zijn dus niet duurder uit dan mensen in dorpen of steden.'