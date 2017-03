Oud-Donar kampioen overleden

David Lawrence in de kleedkamer met zijn teamgenoten (Foto: Donarmuseum.nl/fotograaf onbekend)

Oud-basketballer David Lawrence is maandag in zijn woonplaats Milaan overleden. Hij speelde voor Donar in het seizoen 1981-1982.

De Amerikaanse center hielp Donar in dat seizoen aan het eerste landskampioenschap in de geschiedenis van de club. Hij was één van de vier Amerikanen in het team van coach Maarten van Gent en samen met Roland van den Bergh de langste speler in de ploeg (2.05 meter).



MVP

Het jaar daarop pakte hij de landstitel met Nashua Den Bosch en werd hij verkozen tot Meest Waardevolle Speler van Nederland. Vervolgens speelde hij nog in Italië en Spanje.





David Lawrence is 58 jaar geworden.

Door: RTV Noord Correctie melden