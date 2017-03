Korfballers Nic. staan met lege handen

De seconden tikken weg. De spelers van Avanti maken al vreugdedansjes op het veld. Blauw/wit is de toonaangevende kleur in de Topsporthal van het Alfa College. Bij Nic. heerst ongeloof.

Er is weer een ruime voorsprong (14-9) uit handen gegeven. Nu met desastreuse gevolgen. Promotie naar de Korfballeague zit er niet meer in.De tranen vloeien. Assistent-coach Jan Jouke Flokstra dirigeert de spelers richting het publiek. Er is applaus, maar het dringt nauwelijks door. De anti-climax na een fantastisch seizoen is te groot.Avanti wint de wedstrijd met 22-20 na opnieuw een zeer matige tweede helft van de Groningers. Het is een blauwdruk van de eerste wedstrijd , tien dagen geleden.Ook toen leek er in de rust niets aan de hand. De schoten vallen na de pauze niet meer. 'We zijn de afspraken die we in de rust gemaakt hebben niet nagekomen', zegt topschutter Shay Conroy. Hij heeft moeite zijn gevoelens onder woorden te brengen. Tim Flokstra kan dat wel. 'Dit is gewoon kut', is zijn korte commentaar.Trainer Henk Jan Mulder verschijnt geruime tijd na de wedstrijd weer in de hal. 'Je probeert met een aantal wissels de boel op gang te krijgen, maar op een gegeven moment houdt het op. De korte schoten vielen niet, daardoor hebben we verloren', analyseert Mulder.