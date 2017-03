'NS moet alsnog zorgen voor wandelbos bij Tynaarlo'

'NS moet alsnog zorgen voor een fatsoenlijk park langs het spoor bij Tynaarlo.'

Dat vindt een meerderheid van de gemeenteraad van Tynaarlo, meldt RTV Drenthe In 2013 is vervuilde grond bij het spoor in Tynaarlo gesaneerd. Het perceel werd opgehoogd met 'tarragrond', afkomstig van de aardappelindustrie. In die grond zitten veel rottende plantenresten, die zorgen voor de vorming van methaangas. De grond stonk en aangeplante bomen gingen dood. Het wandelbos dat NS aan de inwoners van Tynaarlo had beloofd, werd een grote mislukking.'NS moet nu haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen', zegt VVD-fractievoorzitter Gezinus Pieters. 'Juridisch gezien zijn er geen fouten gemaakt, maar er is wel een belofte gedaan aan de inwoners van Tynaarlo.'Het park kan op twee manieren worden hersteld. De meest dure methode, die veel raadsleden wel de beste vinden, is de 47.000 kuub tarragrond afgraven en vervangen door schone grond. Burgemeester Marcel Thijsen schat de kosten op zo'n drie miljoen euro: 'Maar we hebben die vraag niet voorgelegd aan een aannemer'.Onderzoekers van de Wageningen Universiteit hebben nog een andere optie. Planten in de tarragrond poten die de aarde in zo'n vijf jaar zuiveren, waarna de grond alsnog geschikt is voor een park.De bewonersvereniging hoopt nog steeds dat het dorp ooit het beloofde park krijgt. 'Wij willen gewoon dat het park gerealiseerd wordt', aldus Erik Rona van dorpsbelangen Tynaarlo.Welk plan de gemeente uit de kast trekt als NS niet wil meewerken aan een oplossing, is nog niet duidelijk. De raad neemt over twee weken een beslissing.