Vakbond: 'Kans op overname scheepswerf Foxhol is klein'

Op scheepswerf De Hoop in Foxhol houdt vakbond FNV Metaal woensdagmorgen een bijeenkomst voor het personeel.

Maandag werd duidelijk dat er een gebrek is aan orders, waardoor de 56 werknemers op straat staan.Alle werknemers zijn naar de bijeenkomst gekomen. De sfeer is gelaten. FNV-voorman Albert Kuiper: 'Ze willen natuurlijk vooral weten in wat voor situatie ze nu terechtkomen, dus daar ga ik ze over bijpraten.'De curator komt in de loop van de morgen ook naar Foxhol. 'Die moet betaald worden uit de boedel, maar daar zit niks in. Hij zal dus niet heel gemotiveerd zijn, maar ik zal hem toch vragen om goed boekenonderzoek te doen. Zijn de problemen alleen ontstaan door de marktwerking of is er meer aan de hand? Dat is toch een vraag die de werknemers beantwoord willen zien.'De vakbond hoopt dat iemand verder wil met de werf. Kuiper: 'Dat is lastig, want alleen de personeels-BV is failliet. De werf valt daarbuiten en die blijft in beheer van directeur Patrick Janssens. De kans op een overname is daardoor klein.'