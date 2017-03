Be Quick hoeft geen spelers te contracteren

(Foto: Flickr/Frank de Kleine (Creative Commons))

Be Quick hoeft niet te voldoen aan de eis van de KNVB om contractspelers in dienst te hebben. De voetbalbond heeft in de bondsvergadering de voorwaarden aangepast.

Kwaliteit

Het aantal contractspelers wordt met ingang van volgend seizoen gekoppeld aan de kwaliteit van de jeugdopleiding. Hoe beter de opleiding gewaardeerd wordt, des te minder contractspelers de club hoeft te registreren.



De jeugdopleiding van Be Quick wordt al jaren hoog gewaardeerd en is zowel regionaal als lokaal gecertificeerd. Daardoor vervalt de eis om spelers in dienst te hebben.



Door: RTV Noord Correctie melden