AkzoNobel wijst nieuw overnamebod af

AkzoNobel heeft een tweede overnamebod van de Amerikaanse verfproducent PPG Industries afgewezen.

In een persverklaring laat AkzoNobel weten dat PPG de waarde van AkzoNobel niet erkent. Verder worden grote onzekerheden en risico's voor AkzoNobel en haar aandeelhouders verwaarloosd, aldus AkzoNobel.AkzoNobel is bang dat PPG op zoek gaat naar manieren om efficiënter te werken. PPG geeft in het voorstel geen duidelijkheid aan werknemers over het voortbestaan van hun baan. Daardoor zouden duizenden medewerkers wereldwijd in onzekerheid zitten over hun werksituatie.Zowel AkzoNobel als PPG hebben een vestiging in Farmsum.